قرقاش: شفيق رد الجميل للإمارات بالنكران ولا يوجد عائق لمغادرته الدولة

نفى أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، اليوم الأربعاء، ما ذكره رئيس الوزراء المصري الأسبق، أحمد شفيق، من أن الإمارات منعته من السفر.

وقال قرقاش عبر حسابه بموقع “تويتر”: ” تأسف دولة الإمارات أن يرد الفريق أحمد شفيق الجميل بالنكران، فقد لجأ إلى الإمارات هاربًا من مصر إثر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2012، وقدمنا له كل التسهيلات وواجبات الضيافة الكريمة، رغم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه”.

تأسف دولة الإمارات أن يرد الفريق أحمد شفيق الجميل بالنكران ، فقد لجأ الى الإمارات هاربا من مصر إثر إعلان نتائج الأنتخابات الرئاسية عام 2012 ، و قدمنا له كل التسهيلات و واجبات الضيافة الكريمة ، رغم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 29, 2017

وتابع قائلًا: “آثرت دولة الإمارات في تعاملها التمسك دومًا بقيم الضيافة والرعاية، حبًا لمصر والمصريين الذين لهم في قلوبنا وتوجهنا كل التقدير والاحترام، وتؤكد دولة الإمارات بأنه لا يوجد عائق لمغادرة الفريق أحمد شفيق الدولة”.

وآثرت دولة الإمارات في تعاملها التمسك دوما بقيم الضيافة و الرعاية حبا لمصر والمصريين الذين لهم في قلوبنا و توجهنا كل التقدير و الإحترام، وتؤكد دولة الإمارات بان لا يوجد عائق لمغادرة الفريق أحمد شفيق الدولة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 29, 2017

وأضاف الوزير الإماراتي: “للأسف وفي هذا الموقف الذي يكشف معادن الرجال، لا يسعني إلا أن أضيف مقولة المتنبي، شاعر العرب الكبير، “إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا.”

وللأسف وفِي هذا الموقف الذي يكشف معادن الرجال، لا يسعني إلا أن أضيف مقولة المتنبي، شاعر العرب الكبير، "إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا." — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 29, 2017

وكان أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري الأسبق، قد ادّعى في مقطع مصور أرسله لقناة “الجزيرة” القطرية أن دولة الإمارات منعته من السفر؛ عقب إعلانه عن عزمه الترشح لخوض غمار انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.

وقال شفيق في كلمته: “كنت قد أعلنت عن ترشحي لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، وكنت أنوي في سبيل ذلك، القيام بجولة بين أبناء الجاليات المصرية في الخارج، قبل العودة لوطني خلال الأيام القليلة القادمة”.

وأضاف: إلا أنني فوجئت بمنعي من مغادرة دولة الإمارات العربية الشقيقة؛ لأسباب لا أفهمها ولا أتفهمها، وإنني أرفض التدخل في شؤون بلدي، بإعاقة مشاركتي في ممارسة دستورية ومهمة وطنية مقدسة”.

وقال شفيق، في اتصال هاتفي مع “رويترز”، في وقت سابق، اليوم، إنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية، وإنه سيعود لمصر “خلال الأيام المقبلة”.