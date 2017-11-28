قرقاش: قطر تتنازل في الظلام خطوة تلو الأخرى

انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أمس الإثنين، سياسة المراوغة، التي تتبعها قطر في التعامل مع الأزمة الخليجية، معتبرًا أن قطر تظهر عكس ما تتبعه في الغرف المغلقة.

وفي إشارة إلى قطر كتب قرقاش عبر حسابه الشخصي على موقع “توتيتر”: “التناقض هو أن تتنازل في الظلام خطوة تلو الأخرى، وأن تنفذ المطلوب في الغرف المغلقة، وأما في ضوء الشمس ترفع الشعارات الخاوية وتزايد وتكابر”.

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أعطى لمحة عن هذه التنازلات لدى حديثه عن ما اعتبرها أمورًا إيجابية تحققت حتى الآن، منذ مقاطعة قطر، التي وصفها بأنها تُعد “أمرًا صغيرًا جدًا”، مقارنة مع قضايا أخرى أكثر أهمية.

وقال الجبير، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية بالقاهرة: إن قطر قامت بأمور عدة بعد المقاطعة حيث: وقعت مذكرة تفاهم مع أمريكا عن تمويل الإرهاب، التي كانت ترفض توقيعها منذ سنوات، كما سمحت لمسؤولين أميركيين بأن يكونوا في البنوك القطرية.

وأضاف: “قطر غيّرت قوانينها لتسمح باستلام أدلة من خارج قطر؛ حيث كانت ترفض في السابق، كما قلّصت الدعم لمنظمات متطرفة في سوريا وليبيا؛ ما يساعد في إيجاد حل سلمي، كما قلّصت الدعم لحماس، ما فرض على الحركة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية”.