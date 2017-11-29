أحمد شفيق لقناة “الجزيرة”: الإمارات منعتني من السفر (فيديو)

زعم رئيس الوزراء المصري الأسبق، أحمد شفيق، اليوم الأربعاء، أن دولة الإمارات منعته من السفر؛ عقب إعلانه عن عزمه الترشح لخوض غمار انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.

جاء ذلك، في كلمة أرسلها شفيق، إلى قناة “الجزيرة” القطرية، عقب ساعات من إعلانه، عبر وكالة “رويترز”، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، وأنه سيعود لمصر قريبًا.

وقال شفيق في كلمته: “كنت قد أعلنت عن ترشحي لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، وكنت أنوي في سبيل ذلك، القيام بجولة بين أبناء الجاليات المصرية في الخارج، قبل العودة لوطني خلال الأيام القليلة القادمة”.

وأضاف: إلا أنني فوجئت بمنعي من مغادرة دولة الإمارات العربية الشقيقة؛ لأسباب لا أفهمها ولا أتفهمها، وإذا كنت أكرر مرارًا امتناني وشكري وعرفاني للاستضافة الكريمة، فإنني أرفض التدخل في شؤون بلدي، بإعاقة مشاركتي في ممارسة دستورية ومهمة وطنية مقدسة”.

وتابع شفيق قائلاً: “وإنني إذ أدعو الإخوة القادة المسؤولين، بالتوجيه برفع أية عوائق أمام حرية حركتي أو سفري، وإنني أتعهد لأبناء وطني، بألا أتراجع إطلاقًا عن واجبي، متقبلاً في سبيل ذلك أي متاعب أو صعاب”.

ولم يصدر أي تعليق أو رد من الجهات الرسمية بدولة الإمارات، حول تصريحات الفريق أحمد شفيق، بشأن منعه المزعوم من السفر.

وقال شفيق، في اتصال هاتفي مع “رويترز”، في وقت سابق، اليوم، إنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية، وإنه سيعود لمصر “خلال الأيام المقبلة”.

وتلقت “رويترز” أيضًا، فيديو، يتضمن كلمة لشفيق، يعلن فيها نيته الترشح للانتخابات المتوقعة، في أبريل نيسان تقريبًا، ويتوقع على نطاق واسع، أن يخوض الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات.