محمد بن زايد يطلق اسم الرياض على أضخم مشروع إسكاني في أبو ظبي

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اليوم الإثنين، قرارًا بإطلاق اسم مدينة الرياض على أضخم مشروع إسكاني في العاصمة أبوظبي.

وقال الشيخ محمد بن زايد على حسابه على تويتر” انطلاقًا من رؤية خليفة، نعتمد تحديثات جديدة على سياسات منظومة اسكان المواطنين وحزمة من المنتجات السكنية في أبوظبي”.

وأضاف ” بمزيد من المحبة والاعتزاز .. نطلق مسمى “مدينة الرياض” على المشروع الاسكاني الأضخم في أبوظبي .. السعودية والإمارات علاقات راسخة ترتكز على الأخوة والتعاون والمصير المشترك”.

وتابع”رفاه المواطن وسعادته وراحته أولوية قصوى ضمن رؤية خليفة، وبعون الله تعالى لن نتوقف عن بذل المزيد من الجهود لتطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة”.

وأوضح “قيادة الإمارات ومن خلال مشاريعها التنموية تستهدف بناء مجتمع متماسك ينعم بمقومات الحياة الكريمة ضمن بيئة آمنة مستقرة ومحفزة على العمل والإنتاج”.

وأضاف”نضع سعادة اﻹنسان اﻹماراتي ضمن أهم الاعتبارات.. والنهضة التنموية التي تشهدها بلادنا أساسها اﻹنسان ورؤيتنا المستقبلية تحقيق أفضل النظم الاسكانية والعمرانية التي ترقى بالوطن والمواطن”.