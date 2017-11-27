ماذا يعني تعهد الكرملين باتخاذ ” الإجراءات اللازمة كافة” للدفاع عن الرياضيين الروس؟

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الاثنين، إن روسيا ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة؛ للدفاع عن مصالح رياضييها الذين تم إلغاء نتائجهم، وحرموا من ميداليات حصلوا عليها، في دورة سوتشي الأولمبية الشتوية 2014 بسبب المنشطات.

وألغت اللجنة الأولمبية الدولية هذا الشهر نتائج 14 رياضيًا روسيًا تنافسوا في سوتشي، بسبب انتهاكات تتعلق بالمنشطات.

وتم تجريد هؤلاء الرياضيين من ميدالياتهم، وتم إيقافهم مدى الحياة عن المشاركة في الأولمبياد.

وجاءت تلك القرارات عقب تحقيق أجرته اللجنة الأولمبية الدولية في مزاعم انتشار واسع للمنشطات بين الرياضيين الروس، وتلاعب في العينات بواسطة مسؤولي المعامل والأمن خلال أولمبياد سوتشي الشتوي.

وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف “الشيء الأساس هو اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية مصالحنا المشروعة، والمصالح المشروعة لرياضيينا بشكل دائم ومستمر، وذلك بالتعاون مع المنظمات الرياضية الدولية”.

وأضاف “لا يمكن لأي شخص أن يسرق انتصارًا تحقق بالفعل، خاصة فيما يتعلق بانتصار سيظل مرتبطًا دومًا برياضيينا الأبطال”.

وكانت روسيا على قمة جدول الميداليات في نهاية أولمبياد سوتشي، لكن قرارات اللجنة الأولمبية الدولية دفعت بعدد ميدالياتها الذهبية للتراجع إلى تسع ميداليات لتأتي خلف كندا والنرويج.

وطالت الإيقافات الآن رياضيين في أربع منافسات وهي: التزلج فئة اختراق الضاحية والتزلج السريع، والتزلج بواسطة الزلاجات الثنائية والرباعية، والتزلج بالزلاجات الصدرية.

ومن بين من تم إيقافهم وجردوا من ميدالياتهم الكسندر زوبكوف الفائز بميداليتين ذهبيتين، والذي يرأس أيضًا الاتحاد الروسي للتزلج بالزلاجات الثنائية والرباعية، والكسندر ليجكوف متزلج اختراق الضاحية الذي فاز بذهبية سباق 50 كيلومترًا حرة وفضية سباق أربعة في 10 كيلومترات تتابع.

ولم يكشف بيسكوف عن الإجراءات التي ستتخذها روسيا، لكن الاتحادات المسؤولة عن تلك الرياضات في روسيا أعلنت أنها ستطعن على قرارات اللجنة الأولمبية الدولية أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وعلى الرغم من الدعوات للتعاون مع المؤسسات الدولية لمساعدة روسيا على القضاء على المنشطات، فإن السلطات الروسية لم تقر مطلقًا بأي دور للدولة في الفضيحة.

وتجري اللجنة الأولمبية الدولية إعادة اختبار لعينات الرياضيين الروس في الفترة التي تبدأ من أولمبياد سوتشي 2014 بعد أن كشف جريجوري رودشينكوف، الرئيس السابق لمعمل موسكو لمكافحة المنشطات الذي تم سحب ترخيصه، عن مخطط للتغطية على العينات الإيجابية للرياضيين الروس.

وتمثل فضيحة سوتشي جزءًا من قضية منشطات أوسع؛ أدت لإيقاف الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات والاتحاد المحلي لألعاب القوى واللجنة الأولمبية الروسية لذوي الاحتياجات الخاصة.