بسبب شغب المشجعين.. إيقاف مباراة في الدوري البلغاري (صور)

دفعت اشتباكات عنيفة بين مشجعي لوكوموتيف بلوفديف وضيفه تشسكا صوفيا الحكم إلى إيقاف المباراة في الدوري البلغاري لكرة القدم حوالي 20 دقيقة اليوم الأحد.

وطلب الحكم أنجيل أنغيلوف من اللاعبين العودة إلى غرف الملابس قبل أربع دقائق على نهاية الشوط الأول، بعدما اقتحمت جماهير لوكوموتيف مضمار الملعب واشتبكت مع العشرات من مشجعي تشسكا الذين اجتازوا الحاجز الأمني.

وحدث تراشق بين مشجعي الفريقين بالحجارة، وقذفوا ألعابًا نارية واقتحم أحد مشجعي لوكوموتيف الملعب ودفع لاعب الوسط البرازيلي هنريكي رفائيل من ظهره.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت عشرة أشخاص من بينهم “اثنان روس من مشجعي لوكوموتيف”. ويعاني بعض المعتقلين من إصابات طفيفة.

وفاز تشسكا 1-صفر بفضل هدف كيريل ديسبودوف من ركلة حرة في الشوط الأول، ليحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 38 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف لودوغورتس المتصدر.