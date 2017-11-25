صحيفة: مخطط إرھابي قطري یستھدف السعودیة والإمارات  

رصدت السلطات القطرية مبلغ 75 مليون ریال قطري، بالتنسيق المباشر مع المنشق السعودي سعد الفقيه؛ لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الرياض وأبوظبي، ودعم متطلبات “مرتزقة” من دولتين إفريقيتين ماديًا ولوجستيًا، تم تجنيدهم لتنفيذ تلك العمليات، ووفق ما نشرته صحيفة عكاظ السعودية.

وكان اسم الفقيه قد ظهر مرارًا في تقاطعات تدعم الأعمال الإرهابية، إذ سبق وكشفت تحقيقات سابقة عن تورطه في عمليات دعم مباشرة، وغير مباشرة لتنظيم القاعدة المتشدد بحسب الصحيفة، التي أوضحت أن “الدوحة سعت لتجنيد مرتزقة من دولتي كينيا والصومال؛ لتنفيذ عمليات إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن السعودية والإمارات، وهو ما يفسره ورود اسم الصومالي محمد أتم، الرجل الثاني في حركة الشباب المجاهدين، ضمن القائمة الثالثة للإرهاب، التي أصدرتها الدول الأربع المقاطعة لقطر مساء الأربعاء الماضي”.

ومن ضمن مهمات محمد أتم القيام باختيار العناصر من الصومال وكينيا، التي ستكلف بتنفيذ تلك العمليات الإرهابية.

وتأتي هذه المعلومات ، بعد ساعات قليلة من إصدار الولايات المتحدة الأمريكية تحذيراتها من هجمات إرهابية محتملة تستهدف السعودية وبعض دول المنطقة، إذ بات من الواضح أن الإشارة الأمريكية موجهة إلى ذلك المخطط القطري الإرهابي، بحسب الصحيفة.