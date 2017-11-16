تأجيل إعلان موعد خليجي 23.. ورفع عدم مشاركة السعودية والإمارات والبحرين إلى اللجنة القانونية

أكد جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، أن الاتحاد الخليجي ملتزم حتى آخر لحظة بإقامة بطولة خليجي 23 .

تصريحات الرميحي جاءت خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الخميس، عقب نهاية اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم.

وقال الرميحي إنه “تم تأكيد عدم مشاركة الفرق الثلاث (السعودية –البحرين – والإمارات ) في النسخة الـ23 بناءً على عدم الرد على الكتاب المرسل لهم سابقًا للدعوة للمشاركة في البطولة من قبل الاتحاد الخليجي .

وأشار الرميحي إلى أن البطولة ستؤجل رسميًا في حالة عدم رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية، وسيكون على الاتحاد القطري إرسال موعد محدد لإقامة البطولة إلى الاتحاد الخليجي؛ لاعتماد هذا الموعد من قبل الجمعية العمومية للاتحاد .

وكشف الرميحي عن وجود بوادر ايجابية لرفع الايقاف الدولي عن الكرة الكويتية، متمنيًا أن يتم ذلك في الموعد المحدد قبل انتهاء المهلة الجديدة للكويت في الـ 30 من نوفمبر المقبل، وقال إنه “اذا تم رفع الايقاف عن الكويت ستقام البطولة في موعدها المحدد سلفًا” .

واعترف الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، بأن الاتحاد القطري -أيضا- يبذل جهدًا كبيرًا لتقام البطولة بشكل يليق بها، مشددًا على أن الظروف خارجة عن الإرادة بالنسبة للجميع، والكل يعلم تلك الظروف جيدًا في الاتحادات التي أبدت رغبتها في المشاركة، ونشكرهم على تجاوبهم السريع، وأوضح قائلا : “كنا نريد مشاركة بقية الاتحادات” .

وتابع الرميحي : “بخصوص الدول المنسحبة فسيتم رفع الأمر إلى اللجنة القانونية في الاتحاد، لاتخاذ القرار، وتحديد العقوبات وفقًا للوائح الموجودة “، مشددًا على أن الاتحاد الخليجي تواصل مع الشركة الراعية لإيجاد البدائل، وهناك اتفاق بين الطرفين في هذا الجانب .

وقال جاسم الرميحي، إن رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية سيعني إقامة البطولة في موعدها، بينما العكس يعني التأجيل، وقال : “هذا هو أسوأ الاحتمالات بالنسبة لنا وهو ما لا نتمناه على الإطلاق” .

وأوضح في ختام تصريحاته قائلا : “في حالة التأجيل للبطولة، فلا بد من موافقة الجمعية العمومية على تحديد موعد آخر، وهناك لجنة للطوارئ تتخصص في مثل هذه الأمور، خاصة أن النسخة رقم 24 محدد لها كانون الأول/ديسمبر 2018 في الإمارات، قبل بطولة كأس آسيا 2019 .”