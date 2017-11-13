نائب رئيس الوزراء الإماراتي يلتقي خليفة حفتر في دبي (فيديو)

التقى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بقاعة معرض دبي للطيران، الأحد.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم الاثنين، بأنه “تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وليبيا، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات؛ لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين”.

ويزور حفتر الإمارات لحضور معرض دبي للطيران 2017، الذي انطلقت فعالياته أمس في نسخته الـ 12 بمشاركة نحو 1200 عارض من 63 دولة، ويستمر 4 أيام.

وتعد هذه ثالث زيارة للمشير خليفة حفتر للإمارات خلال 6 أشهر، بعد زيارة في تموز/ يوليو الماضي، أجرى خلالها مباحثات مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وزيارة مطلع أيار/ مايو الماضي، التقى خلالها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، في إطار وساطة إماراتية لحل الأزمة الليبية.