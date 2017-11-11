الناظوري: خليفة حفتر “خط أحمر”.. والرئاسي يرفض الاعتداء على مؤسساته ببنغازي

قال رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي اللواء، عبدالرازق الناظوري، إن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، “خط أحمر”، مطالبًا في الوقت نفسه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بـ “إسقاط الجيش من حساباته”.

وأضاف الناظوري بمؤتمر صحفي عقده، مساء السبت، أن “القيادة العامة للجيش حذرت مرارًا من التعامل مع أي جسم تابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، لأنها غير دستورية”.

وأكد أن “الجيش الوطني الليبي سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه شق الصف أو زعزعة ثقة الليبيين بمؤسساتهم العسكرية”، مؤكداً أن “حكومة الوفاق تحاول زعزعة الاستقرار وشق الصف في بلاده”.

وقال الناظوري، إن “القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر خط أحمر، كما أن القوات المسلحة العربية الليبية خط أحمر، وهي درع ليبيا وتسعى لفرض دولة القانون والمؤسسات المدنية والأمن، وهذا ما لا يريد الإخوان وحكومة السراج المنتهية حصوله”، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن الجيش الليبي، يضم جميع أطياف القبائل الليبية وأن من أول دروس المؤسسة العسكرية الليبية، هي رمي عباءة القبيلة والقبلية خارج أسوار معسكرات القوات المسلحة العربية الليبية، “فلا قبيلة تمثلنا ولا نمثل أي قبيلة بل نمثل ليبيا فقط”.

وكان الجيش الوطني سيطر اليوم، على مقرات وكيل وزارة داخلية حكومة الوفاق في بنغازي فرج اقعيم الذي دعا، الجمعة إلى استبدال المشير حفتر في قيادة الجيش.

ومن جانبه، أعلن المجلس الرئاسي في بيان صدر مساء السبت، رفضه ما اسماه “الاعتداء على المقرات التابعة لحكومة الوفاق في بنغازي”، معتبراً أن اي اعتداء عليها اعتداء على مؤسسات الدولة، وفق وصفه.