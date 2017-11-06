الحملة السعودية على الفساد ترفع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ 2015

سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ يوليو/ تموز 2015 ، يوم الاثنين، مع تحسن الأسواق في الوقت الذي عزز فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سلطته مطلع الأسبوع عبر حملة لمكافحة الفساد، شملت احتجاز شخصيات بارزة ومستثمرين من بينهم الملياردير ورجل الأعمال الوليد بن طلال ووزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله.

وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 62.44 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو /تموز 2015، لكنه انخفض قبل أن يعاود الارتفاع إلى هذا المستوى بحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش، ويزيد ذلك أكثر من 40%عن أدنى مستوى في 2017 الذي سجله الخام في يونيو / حزيران الماضي.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 دولارًا للبرميل في التعاملات المبكرة، وهو أيضًا أعلى مستوى منذ يوليو/ تموز 2015، وبحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش بلغ 55.86 دولار للبرميل ، والخام مرتفع بمقدار الثلث عن أدنى مستوى في عام 2017.