أسواق النفط تتحسن وبرنت يقترب من 60 دولارًا للبرميل

استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، ويحوم خام برنت قرب 60 دولارًا للبرميل، بدعم من تصريحات لوليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يدعم فيها تمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك.

وبحلول الساعة 06:48 بتوقيت جرينتش زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة ثلاثة سنتات أو 0.05 بالمئة إلى 59.33 دولار للبرميل.

ويزيد برنت حاليًا بمقدار الثلث عن أدنى مستوياته في 2017 التي لامسها في يونيو حزيران، وبلغ مستويات لم يسجلها منذ منتصف 2015.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 52.61 دولار للبرميل متراجعًا ثلاثة سنتات أو 0.06 بالمئة عن الإغلاق السابق، لكنه ارتفع بمقدار الربع عن أدنى مستوياته في 2017 التي سجلها في يونيو حزيران.

والخام الأمريكي أضعف نسبيًا من برنت بسبب ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي يكبح الأسعار في الولايات المتحدة.

وكان وليُّ العهد السعودي قال لـ”رويترز” أمس الخميس، إن المملكة ستدعم تمديد خفض الإنتاج في مسعى لتحقيق الاستقرار بين العرض والطلب.

ورغم أن تزايد احتمالات تمديد أوبك لتخفيضات الإنتاج عزز التوقعات بتحقيق التوازن في السوق، يظل إنتاج الخام الأمريكي يمثل مشكلة للمنظمة في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة إلى تصريف تخمة المعروض العالمي.

وارتفع إنتاج الخام الأمريكي 1.1 مليون برميل يوميًا إلى 9.5 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر تشرين الأول، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.