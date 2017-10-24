مثقفون سعوديون يتفاءلون بتصريحات الأمير محمد بن سلمان

عبّر مثقفون سعوديون، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤلهم بوعد وليّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بتدمير التطرف، معتبرين أنه يجسد انتهاءً لحقبة “الصحوة”.

ومن خلال موقع “تويتر” الذي يحظى بشعبية واسعة في المملكة، عبّرت نخب ثقافية اليوم، عن أهمية التوجه الجديد للمملكة، حيث علّق الكاتب وحيد الغامدي قائلاً: “#سندمر_التطرف؛ أجمل عبارة سمعناها خلال عقود”.

وأكد الصحافي السعودي عبد الله وافية، على أن تصريح وليّ العهد يحمل “رسالة صريحة وواضحة لجيل يتطلع لحياة طبيعية ملونة بالفرح بعيدًا عن التشدّد وما زرعته الصحوة وسرقت أجمل العمر منا. #سندمر_التطرف”.

وقال الأستاذ الجامعي السعودي، وائل القاسم، “إن وليَّ العهد قال: “سنعيش حياة طبيعية” ونفهم من كلامه: “حياتنا لم تكن طبيعية”، ومن هذا الاعتراف الجميل بدأت مسيرة التغيير العظيمة. #سندمر_التطرف “.

وأضاف الكاتب والشاعر السعودي، عبد الله محمد المقرن، قائلاً:”أصحاب الغلو سرقوا من أعمارنا 38 سنة، وحينما كنا نكافح الغلو بالكلمة اتهمونا في ديننا، #سندمر_التطرف”.

وفي إطار تعليقه على أسباب النقلة الجديدة في التوجهات السعودية، قال وليُّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن مشروع الصحوة انتشر في المنطقة بعد العام 1979 لأسباب كثيرة، “فلم نكن بهذا الشكل في السابق، نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، إلى الإسلام المنفتح على جميع الأديان والتقاليد والشعوب”.

وأضاف خلال جلسة حوارية على هامش “مبادرة مستقبل الاستثمار”، التي انطلقت اليوم في الرياض، “أن 70% من الشعب السعودي تحت سن الـ30، وبصراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سندمرهم اليوم، لأننا نريد أن نعيش حياة طبيعية تترجم مبادئ ديننا السمح، وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة، ونتعايش مع العالم ونساهم بتنمية وطننا والعالم”.

وتابع: “اتخذنا خطوات واضحة خلال الفترة الماضية بهذا الشأن، وسنقضي على بقايا التطرف في القريب العاجل، ولا أعتقد أن هذا يشكل تحديًا، فنحن نمثل القيم السمحة، والمعتدلة، والصحيحة، والحق معنا في كل ما نواجه”.