بالفيديو.. محمد بن سلمان يخرج هاتفين من جيبه لشرح مشروع “نيوم” الجديد في السعودية

أخرج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي هاتفين من جيبه لشرح مشروع “نيوم” الاستثماري الجديد في السعودية، موضحًا أن الفرق بين المدن الحالية، ومدينة المستقبل المزمعة كالفرق بين هاتف نوكيا القديم صاحب الاستخدام العادي، وهاتف آيفون8 الذكي المستخدم اليوم.

وقال محمد بن سلمان أمام الحضور والمشاركين في حوار “نيوم” لشرح رؤيته للمستقبل وهو يرفع الهاتفين “الفرق بين ما نعيشه اليوم وما نطمح إليه في مشروع نيوم، كالفرق بين هذين الهاتفين”.

وكان ولي العهد السعودي أعلن، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مشروع “نيوم” على البحر الأحمر وخليج العقبة، بطول 468 كيلومترًا، والذي سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه عام 2025.

ومشروع “نيوم” هو مدينة استثمارية متكاملة، ويشمل أراضي أردنية ومصرية، ويضم القطاعات الاقتصادية، وتمّ دعمه بأكثر من نصف تيرليون دولار من السعودية.