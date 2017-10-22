 قرقاش يؤكد تمسّك دول الرباعية العربية المقاطعة لقطر بمطالبها الـ13

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الأحد، أن دول الرباعية العربية التي تقاطع قطر منذ يونيو/حزيران الماضي، متمسّكة بمطالبها الـ 13 التي تستوجب من الدوحة تنفيذها كشرط لإنهاء المقاطعة.

وقال “قرقاش” في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر: “دعوات الشقيق المرتبك المتكررة للحوار غير المشروط، محاولات جوفاء لتجاوز خطاياه في حق جيرانه والمنطقة، وأساس الحوار سجلّه الأسود، وإطاره المطالب 13”.

دعوات الشقيق المرتبك المتكررة للحوارالغير مشروط محاولات جوفاء لتجاوز خطاياه في حق جيرانه والمنطقة،أساس الحوار سجله الأسود وإطاره المطالب ١٣ — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 22, 2017

وجاء حديث “قرقاش”، بالتزامن مع نشاط دبلوماسي مكثف تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية والكويت اللتان تلعبان دور وساطة يستهدف إنهاء الأزمة الخليجية.

ويقول مراقبون، إن أي حل مقبل للأزمة سيعتمد على موقف صريح وعلني من قطر بالاستعداد للحوار وتطبيق الشروط الـ 13 ووجود ضمانات لذلك في ظل تمسك دول المقاطعة بمطالبها، وعدم إجراء أي حوار مع الدوحة مالم تتعهد بتطبيق البنود الـ 13.

وقطعت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، علاقتها مع قطر في 5 يونيو/حزيران الماضي في أعمق أزمة خليجية ناتجة عن غضب دول المقاطعة من سياسة الدوحة الخارجية، وعلاقتها بدول وتنظيمات وميليشيات مصنفة إرهابية تشكل خطراً مباشراً على أمن دول المقاطعة.

ومنذ ذلك التاريخ فشلت كل محاولات إنهاء الأزمة الخليجية عبر وساطات عدة دول، إذ رفضت قطر الاستجابة لمطالب دول المقاطعة التي صاغتها في 13 مطلباً، متضمنةً التوقف عن التحريض، والإساءة لدول المقاطعة في وسائل الإعلام القطرية.