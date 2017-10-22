البشير يتوجه إلى الكويت في مستهل جولة خليجية تشمل قطر‎

توجه الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الأحد، إلى الكويت، في زيارة رسمية تستغرق يومين، ضمن جولة خليجية تشمل قطر.

وقالت وكالة أنباء السودان الرسمية “سونا”، إن “البشير سيبحث خلال زيارته مع قيادتي البلدين العلاقات الثنائية، وجهود إعمار السودان وتحقيق السلام”.

وسيتناول البشير في محادثاته مع أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، ومع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحداث والتطورات في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق البشير في زيارته، وفد رفيع يضم وزير رئاسة الجمهورية، فضل عبد الله فضل، ووزير الخارجية، إبراهيم غندور، ومدير جهاز الأمن والمخابرات، محمد عطا المولى، ومدير عام مكاتب رئيس الجمهورية، حاتم حسن بخيت.

وأقرت القمة العربية في دورتها الـ27 التي عقدت في العاصمة الموريتانية، “نواكشوط“، العام الماضي، تنظيم “المؤتمر العربي لإعادة الإعمار ودعم التنمية في السودان”، خلال العام الجاري 2017.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أكد البشير، أثناء لقائه في الخرطوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، “استمرار السودان في سعيه لتفعيل الحلول الدبلوماسية وبذل الجهود السياسية المكثفة لإيجاد الحل للأزمة الخليجية”.

وتلك هي الزيارة الأولى للبشير منذ اندلاع الأزمة الخليجية، حيث قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، في 5 حزيران/ يونيو الماضي، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.