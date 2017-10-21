كيف تفاعلت إيران مع التشكيلة الوزارية الجديدة في الإمارات؟

سلطت صحيفة “همدلي” الإيرانية، اليوم السبت، الضوء على التغييرات التي أجرتها دولة الإمارات واستحدثت 4 مناصب وزارية جديدة، معتبرة أن “التغيير الوزاري في الإمارات يحتذى به”.

وانتقدت الصحيفة في تقريرها “غياب المرأة الإيرانية عن تسلم المناصب الوزارية العليا في إيران “، مستشهدة بالتعديل الوزاري في الإمارات.

وأشارت الصحيفة إلى الوزيرة سارة الأميري التي تم منحها منصب وزيرة الدولة الجديدة والمسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة”.

وقالت الصحيفة إن “الإمارات تعين 9 وزيرات، فيما يشارك الإيرانيون في الانتخابات منذ أكثر من 30 عاماً ولم تتمكن المرأة من الوصول إلى مجلس الوزراء، هل هذه هي الإصلاحات؟”، مضيفة: “يبدو أن المرأة الإيرانية ليس لها مقعد في بلادها”.