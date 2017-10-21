طهران تتهم أنصار بارزاني بمهاجمة القنصلية الإيرانية في أربيل (فيديو)

اتهم مصدر مسؤول في السفارة الإيرانية بالعاصمة العراقية بغداد، السبت، أنصار رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، بالهجوم على القنصلية الإيرانية في أربيل عاصمة الإقليم.

ونقلت وكالة أنباء “فارس”، عن المصدر قوله: إن “أنصار مسعود البارزاني قاموا بإنزال العلم الإيراني من فوق مبنى القنصلية في أربيل، ورددوا شعارات ضد إيران”.

وأضاف المصدر أن “وسائل إعلام تابعة لرئيس إقليم كردستان، قامت خلال الأيام الماضية بالتحريض على إيران، واتهامها بالوقوف وراء عملية سيطرة القوات العراقية على محافظة كركوك، وبعض المناطق المتنازع عليها”.

وأبدت طهران دعمها لجهود الحكومة العراقية في استعادة المناطق المتنازع عليها من قوات البيشمركة الكردية، الأمر الذي أثار غضب حكومة الإقليم.

وكان القنصل الإيراني في أربيل مرتضى عبادي، تعهد الخميس الماضي بأن تبذل بلاده قصارى جهدها لإعادة الهدوء والاستقرار إلى العراق ككل وإقليم كردستان خاصة، نافيًا “انحياز بلاده إلى الحكومة العراقية ضد كردستان“.

وقال بيان للقنصل الإيراني في أربيل: إن “إيران منذ بداية الاستفتاء في إقليم كردستان، تواصل، على أساس الأخوة مع الأشقاء في بغداد وأربيل، بذل جهودها لحل الأزمة وفق دستور جمهورية العراق”.

ورأى القنصل أن “الأوضاع التي يمر بها العراق ومنطقة إقليم كردستان حرجة للغاية، وتتطلب جهودًا من أجل حل الأزمة والعودة إلى الهدوء والاستقرار”.

وأبدت إيران معارضتها لقرار إقليم كردستان تنظيم استفتاء الانفصال، الذي جرى في 25 من أيلول/سبتمبر الماضي، وأدى إلى أزمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة أربيل.