الشيخ محمد بن راشد يعلن عن تعديل وزاري في حكومة الإمارات

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد تغييرات في الحكومة.

وقال حاكم دبي في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم الخميس:”الإخوة والأخوات سنعلن اليوم عن تعديل وزاري في حكومة الإمارات، تجديدًا للدماء وتحفيزًا للتغيير واستعدادًا للمرحلة المئوية المقبلة في مسيرة دولتنا”.