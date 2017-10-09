محمد بن راشد: سنكرم المدرسة الأولى عربيًّا بمليون دولار (صور)

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر صفحته الرسمية “تويتر”، عن احتفاء ضخم سيتم تنظيمه في أوبرا دبي للاحتفاء بالمشاركين في تحدي القراءة العربي، الأسبوع القادم.

ويتضمن الاحتفال تكريم المدرسة الأولى على مستوى العالم العربي بمليون دولار، والطلاب الأوائل بجوائز تفوق 3 ملايين، مؤكدًا أن خير المال ما يسخر لأجل العلم.

نكرم المدرسة الأولى عربيا بمليون دولار، والطلاب الأوائل بجوائز تفوق 3 مليون وخير المال ما نسخره لأجل العلم،وخيرالعلم ما نسخره لسعادة الإنسان pic.twitter.com/kvQ0XHbZr8 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 9, 2017

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي: “فخور بأكثر من 300 ألف طالب في الإمارات أتموا الدورة الثانية في تحدي القراءة العربي لقراءة 50 كتابًا سنويًا، ومبارك للفائزة الأولى حفصة الظنحاني”.

فخور بأكثر من 300 ألف طالب في الإمارات أتموا الدورة الثانية في تحدي القراءة العربي لقراءة 50 كتاب سنويا، ومبروك للفائزة الأولى حفصة الظنحاني pic.twitter.com/UCHMOBtMpk — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 9, 2017

وتابع: ”لما قرأ أبناؤنا أكثر تفاءلنا بمستقبل أفضل لدولتنا، لدينا حلم بتخريج أجيال مثقفة واعية متسامحة ونصيحتي لكل معلم بألّا يتخلى عن هذا الحلم”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “نحتفي الأسبوع القادم بأوبرا دبي بـ7 ملايين طالب شاركوا في تحدي القراءة عربيًا، ونحتفي بأربعين ألف مدرسة عربية و75 ألف مشرف قراءة دعموا هذا الحلم”.

نحتفي الأسبوع القادم بأوبرا دبي ب7 مليون طالب شاركوا في تحدي القراءة عربيا..نحتفي بأربعين ألف مدرسة عربية و75 ألف مشرف قراءة دعموا هذا الحلم pic.twitter.com/7N91N5X03f — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 9, 2017

وتابع: ”نكرم المدرسة الأولى عربيًا بمليون دولار، والطلاب الأوائل بجوائز تفوق 3 ملايين وخير المال ما نسخره لأجل العلم، وخيرالعلم ما نسخره لسعادة الإنسان”.

يذكر أن الحفل الختامي لمسابقة مشروع تحدي القراءة العربي على مستوى إمارات الدولة عقد صباح اليوم الإثنين، وتم خلال الحفل تكريم الأولى على مستوى الإمارات في تحدي القراءة العربي الطالبة حفصة راشد من منطقة الفجيرة التعليمية إضافة إلى تكريم العشرة الأوائل على مختلف إمارات الدولة.