أمير قطر: مستعدون لإجراء حوار يحل أزمة الخليج

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارته اليوم الأربعاء لإندونيسيا، إن الدوحة مستعدة للحوار لحل الخلاف الذي دفع دولا عربية مجاورة إلى مقاطعتها.

وقال تميم، عقب الاجتماع مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في مدينة “بوكور” خارج العاصمة “جاكرتا“: “أبلغته بأن قطر مستعدة لإجراء حوار لحل المشكلة لأنها تعلم أنه لن يكون هناك طرف فائز”.

وأضاف، أن “الجميع إخوة ويعانون بسبب هذه الأزمة”.

ولم يدل ويدودو بتصريحات عن الأزمة.

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في 5 حزيران/ يونيو، متهمة إياها بتمويل الإرهاب والارتباط بعلاقات وثيقة مع إيران.

وحاولت الكويت ومسؤولون كبار من الولايات المتحدة الوساطة بين الأطراف لكن لم تظهر بوادر تذكر على قرب حل الأزمة.