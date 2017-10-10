أمير قطر يزور ماليزيا الأسبوع المقبل

يبدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زيارة لماليزيا هذا الشهر تستمر يومين، وسط أزمة بين بلاده ودول خليجية عربية من بينها السعودية التي تربطها علاقات وثيقة بكوالالمبور.

وسيزور تميم ماليزيا في الـ 15 والـ16 من أكتوبر/ تشرين الأول، وفقا لما أعلنته دائرة الإعلام الماليزية.

وتأتي زيارة الأمير القطري لماليزيا بعد نحو ثمانية أشهر من زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لماليزيا في نهاية فبراير/ شباط، ليصبح بذلك أول ملك سعودي يزورها منذ أكثر من عشر سنوات.

وخلال زيارة العاهل السعودي، وافقت شركة أرامكو السعودية للنفط على استثمار سبعة مليارات دولار في مشروع لشركة بتروناس الماليزية.

وترتبط ماليزيا بعلاقات ودية مع كل من قطر والسعودية؛ ما يضعها في موقف صعب.