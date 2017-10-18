زيادة الرسوم تحد من إقبال الوافدين على زيارة الكويت

ساهمت زيادة رسوم الخدمات الصحية بحق الوافدين في انخفاض زياراتهم إلى الكويت منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أنه يوجود انخفاض ملموس في أعداد الوافدين القادمين إلى البلاد، بسمات زيارة تجارية وعائلية وسياحية، وفقًا لأرقام الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

ودخل قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين في الكويت بنسبة 50%، حيز التنفيذ اعتبارًا من الـ1 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويرى الكثير من الوافدين في الزيادة عبئًا جديدًا سيثقل كاهلهم، وسط زيادات أخرى قامت عدة جهات حكومية بتطبيقها، وكان آخرها قيام وزارة الداخلية بزيادة رسوم إقامة الوالدين لتصل إلى 6 آلاف دولار سنويًا.

وكان قرار زيادة الرسوم على علاج الوافدين أحدث جدلًا في الكويت، من ناحية عدم قدرة الوافدين على تحمل نسبة الزيادة، وسط تحذيرات من أن يتحول المجتمع الكويتي إلى مجتمع من العازبين، بعد أن يضطر العمال إلى تسفير عائلاتهم إلى بلدانهم الأصلية لتخفيض النفقات عليهم.

وتؤكد الحكومة على أن قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية المفروض على الوافدين، يهدف لتعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ما هي عليه حاليًا.

ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو أربعة ملايين نسمة في منتصف العام 2016 ،وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم ،من حيث الدخل الفردي ،وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط؛ تشكل حوالي 6% من إجمالي احتياط النفط المثبت في العالم.