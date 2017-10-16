الكويت تتوقع استئناف إنتاج حقل “الخفجي” المشترك مع السعودية قريبًا

توقع وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، اليوم الإثنين، أن يتم استئناف الإنتاج من حقل الخفجي المشترك مع السعودية، قريبا، وذلك بعد توقف دام 3 أعوام.

وأشار المرزوق، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الكهرباء والماء، على هامش مؤتمر للطاقة تستضيفه الكويت، إلى أن “هناك مباحثات مستمرة بشأن الحقل، وهناك أمورا بسيطة ستُحل وسيعود بعدها الإنتاج”.

وأغلق البلدان العضوان في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك“، حقل الخفجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 لأسباب بيئية، ثم تم إغلاق حقل الوفرة في مايو/ أيار 2015 بسبب عقبات تشغيلية.

ويقع حقلا الخفجي والوفرة في المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية؛ ويتراوح إنتاجهما بين 500 إلى 600 ألف برميل نفط يومياً، مناصفة بين الدولتين.

ومن شأن استئناف العمل في الحقل المشترك، أن يرفع إنتاج النفط الخام في الدولتين المشتركتين في اتفاق لخفض الإنتاج بين أعضاء أوبك.

وبدأ الأعضاء في “أوبك” ومنتجون مستقلون، في مطلع عام 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً لمدة 6 شهور، وتم تمديد الخفض في مايو/أيار الماضي لـ 9 شهور أخرى تنتهي في مارس/آذار 2018.