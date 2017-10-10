“أوبك” تدرس اجتماعًا ثانيًا مع شركات النفط الأمريكية المستقلة

قال محمد باركيندو الأمين العام لـ”أوبك“، إن المنظمة تسعى لعقد اجتماع ثان مع شركات النفط الأمريكية المستقلة وكذلك صناديق التحوط، مضيفا أن أحدا من منتجي النفط لا يمكنه أن يحتمل العيش في عزلة.

وقال باركيندو لرويترز: “المجموعتان كلتاهما -منتجو النفط المستقلون وصناديق التحوط- أصبح لهما أهمية متزايدة في أسواق الطاقة”.

وأضاف قائلا “ما نحاول أن نفعله هو التواصل مع هذه الشركات التي تعمل أيضا في هذه الأسواق والتي تشعر أيضا بوطأة التقلبات من وقت لآخر”.

وتابع: “لا يمكننا أن نستمر في العيش والعمل في عزلة. عالم الطاقة يشهد تغييرات هيكلية واسعة. التحول في الطاقة حقيقي”.