الجبير يستقبل المبعوث الفرنسي لأزمة الخليج

استقبل وزير الخارجية السعودي، عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، المبعوث الفرنسي لأزمة الخليج، برتران بزانسنو.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل.

ويقوم بزانسنو بجولة بالمنطقة في إطار وساطة بلاده لحل الأزمة الخليجية، بدأها يوم الأحد الماضي بزيارة البحرين، ثم قطر في اليوم التالي، حيثُ أجرى خلالها مباحثات مع وزيري خارجية البلدين حول مستجدات الأزمة الخليجية.

ويشهد الخليج أزمة بدأت في الـ 5 من شهر حزيران/ يونيو الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بدعوى دعمها للإرهاب، واتباع سياسة تهدد أمن المنطقة.