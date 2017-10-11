بعد توقف دام 25 عامًا.. السعودية تطلق رحلات جوية إلى العراق

أعلنت شركة طيران ناس، الناقل الجوي الوطني السعودي، نيتها إطلاق رحلات جديدة خلال الأيام المقبلة إلى العراق، لتكون بذلك أول ناقل جوي سعودي يبدأ رحلاته إلى العراق، وذلك بعد أكثر من 25 عامًا على توقف الرحلات بين المملكة العربية السعودية والعراق.

وقالت الشركة في بيان لها :”إن الرحلات ستكون من المطارات الرئيسية في المملكة إلى عدد من المدن العراقية خلال الأسابيع القادمة، دون أن تحدد موعدًا دقيقًا لذلك”.

وأضافت الشركة أن تذاكر الحجز ستتوفر للبيع على الموقع الإلكتروني للشركة وتطبيقات الهواتف الذكية في غضون أيام قليلة.

وأنهت الرياض وبغداد في العام 2015، قطيعة دبلوماسية بدأت في العام 1990، واستمرت ربع قرن، عقب غزو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الكويت، وتبادل البلدان المتجاوران السفراء.

وشهدت علاقات البلدين خلال الأشهر الأخيرة تحسنًا ملحوظًا، دللت عليه الزيارات الرسمية لكبار مسؤولي البلدين، وبينهم رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الذي زار السعودية مؤخرًا، وتبعه وزير داخليته “قاسم الأعرجي” والمرجع الديني العراقي مقتدى الصدر، ومن قبلهم زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للعاصمة بغداد.