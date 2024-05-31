بعد عبور الجيش جسر الحلفايا.. احتدام المعارك شمالي الخرطوم

احتدمت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في شمال الخرطوم بعدما عبرت قوة الجيش جسر الحلفايا من ناحية أمدرمان، وفق شهود عيان.

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز" إن المعارك احتدمت عند منطقة الحلفايا والكدرو شمال الخرطوم بحري، وسط دوي القصف المدفعي العنيف، مشيرين إلى عبور قوة من الجيش قادمة من مدينة أمدرمان جسر الحلفايا الذي كان الطرفان يتقاسمان السيطرة عليه.