اجتماع جزائري فرنسي لحسم ملف التعويضات عن حقبة الاستعمار

بدأت لجنة المؤرخين الجزائرية الفرنسية، الاثنين، اجتماعاً يمتد لأربعة أيام، إذ أُدرجت في جدول المناقشات للمرة الأولى قضية التعويضات عن فترة الاحتلال، الذي دام 132 عامًا.

ويعد هذا الاجتماع الخامس في غضون عام، والثاني في الجزائر العاصمة، ففي اللقاءين الأخيرين، قدم المؤرخون عدة مقترحات للرئيسين الجزائري عبدالمجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون فيما يتعلق على وجه الخصوص بالأرشيف، واستعادة ممتلكات الأمير عبدالقادر، لكن لا تزال هناك عوائق كثيرة.

وكشف مصدر جزائري مطلع، لـ"إرم نيوز"، أنه بسبب القضية الحساسة المتعلقة باستعادة الوثائق عن الفترة الاستعمارية ما بين 1832 و1962، رافق الوفد الفرنسي إلى الجزائر مدير الأرشيف الوطني ورئيس المكتبة الوطنية الفرنسية.