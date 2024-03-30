رغم القرار الأممي.. لماذا تواصل إسرائيل الحرب في غزة؟

وأضاف قاعود: "أعتقد أن الامتناع الأمريكي عن التصويت ضد القرار جاء نتيجة الخلاف بين إدارة بايدن ونتنياهو بشأن بعض القرارات المتخذة خلال الحرب على غزة، أبرزها اجتياح رفح وقتل وإعدام آلاف المدنيين باستخدام القوة المفرطة خلال الهجوم".

ولفت قاعود إلى أن "بعض الأساليب التي استخدمها الجيش الإسرائيلي عشية قرار مجلس الأمن بتهديد السكان قبل قصف المربعات السكنية في رفح، على اعتبار أنه لا يقوم بمسح مناطق سكنية كاملة هي وساكنيها كما يحدث في محيط مجمع الشفاء الطبي، لا يمكن أن تؤخذ في إطار الالتزام الإسرائيلي النسبي ببعض بنود قرار مجلس الأمن، وفق قراءته".

أهداف خفية

من جهته، قال الخبير في الشؤون السياسية الدولية رائد نجم إنه "بات من الواضح جدًا أن نتنياهو ومن خلفه اليمين واليمين المتطرف لديهم أهداف خفية غير تلك المعلنة في الحرب، يسعون لتحقيقها بكل الأشكال".

وأوضح نجم، في حديث لـ "إرم نيوز"، أن "نتنياهو يسعى إلى إطالة أمد الحرب إلى أكبر مدة ممكنة، وهو ما يحاول فعله من خلال عدم الالتزام بالقرارات والدعوات الأممية الرامية إلى وقف إطلاق النار الشامل".

وتابع: "يحتاج نتنياهو إلى الوقت كعامل أساسي لنجاح خطته غير المعلنة بإعادة هندسة الواقع الأمني والسياسي والتركيب السكاني لقطاع غزة، بما يخدم متطلبات الأمن الإسرائيلي ويمكنه من إحداث حالة ردع غير مسبوقة في المنطقة"، وفق تعبيره.

وأكد نجم أن "الجيش الإسرائيلي بالصبغة اليمينية التي تسيطر عليه يريد التخلص من الكم الديموغرافي، سواء في الضفة أو غزة، من خلال القتل والتدمير وإعدام سبل الحياة؛ من أجل التفكير بخيار وحيد وهو الهجرة الطوعية في ظاهرها، وبالتالي وقف التفوق الفلسطيني الديموغرافي على الأرض".

ولعلّ "من أسباب استمرار الحرب إنهاء فكرة قيام دولة فلسطينية من خلال فرض وقائع سياسية وعسكرية، تتمثل في استخدام أنماط جديدة من الاحتلال، ليكون احتلالاً بأقل تكلفة ممكنة"، وفق ما يراه نجم.

سوابق إسرائيلية

وربط المحلل السياسي محمد دياب عدم التزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن بتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، التي قال فيها إنه لا وقف لإطلاق النار قبل تحرير جميع الرهائن ودخول مدينة رفح".

وأوضح دياب، في حديث لـ "إرم نيوز"، أن سوابق إسرائيل مع قرارات مجلس الأمن والقرارات الدولية بشكل عام معروفة، فقد كان عنوانها عدم الالتزام بتاتًا معتمدة بذلك على علاقتها الوطيدة بواشنطن"، وفق قوله.