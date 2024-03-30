غارة إسرائيلية تستهدف قوات أمنية في غزة توقع 17 قتيلاً فلسطينياً

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الجمعة، مقتل 17 فلسطينياً بينهم امرأة، في غارتين إسرائيليتين استهدفتا ضابطاً وقوة شرطية بهجومين منفصلين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال المكتب في بيان، إن "جيش الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة بقصف قوة شرطية من شرطة تأمين المساعدات كانت ضمن عملها المدني الإنساني في نادي الشجاعية الرياضي مما أدى إلى استشهاد 10 أفراد من الشرطة ومواطنين بينهم سيدة فلسطينية".

وأضاف: "وفي جريمة أخرى، اغتال جيش الاحتلال أحد ضباط الشرطة الفلسطينية على دوار السنافور بحي الشجاعية مع أفراد من عائلته، مما أدى إلى استشهادهم واستشهاد عدد من المارة بإجمالي 7 شهداء".

وخلال الأسابيع الماضية استهدف الجيش الإسرائيلي شخصيات مرتبطة بتأمين وصول المساعدات إلى شمال القطاع، كان من أبرزهم رئيس مديرية العمليات بجهاز الأمن الداخلي بحكومة غزة التي تديرها حماس، فايق المبحوح.

