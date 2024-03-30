قناة إسرائيلية: بوادر انفراجة بشأن عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة

كشفت قناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، الجمعة، عن وجود مؤشرات على تغيير مواقف وزراء في الحكومة الإسرائيلية بشأن إمكانية عودة النازحين من رفح إلى منازلهم شمال قطاع غزة.

وذكرت القناة أن وزراء كثر في الحكومة بدأوا بتغيير مواقفهم في هذا الصدد، طالما ستكون عودة سكان الشمال إلى ديارهم مرهونة بإعادة الأسرى الإسرائيليين، مؤكدين أنهم لن يعارضوا الأمر.

وأشارت القناة إلى أن رئيس الموساد، دافيد برنياع، تحدث أمام المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت"، وأبلغه أنه يمكن التقدم على صعيد مفاوضات الأسرى لو وافقت إسرائيل على عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

وأكدت أن وزراء تجاوبوا مع حديث رئيس "الموساد"، وقالت إن التحول في هذا الصدد يعد "تحول جوهري"، ولا سيما في مواقف وزراء من حزب "الليكود" بشأن الثمن الذي تتحمله إسرائيل مقابل الصفقة.