تونس.. شرط "الإقامة" للترشح يثير جدلاً قبل الانتخابات الرئاسية

أثارت تقارير حول قرار محتمل يشترط "الإقامة" في البلاد، للترشح للانتخابات الرئاسية، جدلاً في تونس، وسط تحذير شخصيات سياسية من تطبيق هذا الشرط ومآلات ذلك على العملية الانتخابية.

وأكد رئيس هيئة الانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، ضرورة تطابق تعليمات الترشح للرئاسة مع الدستور والقانون، وسط جدل بشأن التعديلات الجديدة.

وقال بوعسكر بحسب بيان على "فيسبوك" إن عمل الهيئة لن يقتصر على فترة الحملة الانتخابية، وسينطلق منذ الإعلان عن رزنامة التحضير للانتخابات المقبلة، وستمارس ولايتها العامة وفق الدستور.

وحذرت 100 شخصية سياسية في تونس من "المساس بالمسار الانتخابي"، عبر إضافة شروط جديدة للترشح لانتخابات رئاسة البلاد.

وقالت الشخصيات في بيان إن "شروط الترشح للانتخابات الرئاسية يجب ألا يتم المساس بها باستثناء شرطي السن والجنسية، وأي تغيير تقوم به هيئة الانتخابات في هذا الصدد سيمس مصداقيتها".

ومنذ أيام أطلقت شخصيات سياسية تكهنات حول إمكانية إضافة شرط الإقامة في تونس من أجل الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

ورجح قيادي بحراك "مسار 25 يوليو" الموالي للرئيس قيس سعيد، إضافة شرط الإقامة في تونس، مبينًا أن "مسألة شروط الترشح الجديدة يجب أن تكون متناسبة مع الدستور الجديد".