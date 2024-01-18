لافروف: الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية لن تحل إلا بحوار مباشر

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا تعلم بوجود اتصالات بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل ودول عربية. واعتبر أن المحاولات "لن تنجح" وأنه لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال الحوار المباشر.

وأوضح المسؤول الروسي، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، أن هذه الاتصالات لا تشمل حوارا مباشرا بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشار وزير الخارجية أن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة أمر ضروري لضمان أمن منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك أمن إسرائيل، مؤكدا أن موسكو مستعدة للعب دور نشط في حل الصراع.

وقال لافروف، إنه يجب الاتجاه إلى إنشاء دولة فلسطينية مع الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن. واستطرد، "دون ذلك، سنشهد انتكاسا أكبر نحو العنف الذي نشهده الآن في غزة".

وشدد الوزير على أنه "بدون إنشاء دولة فلسطينية، سيظل الشعب الفلسطيني يشعر بالحرمان"، مضيفا: "كما لا يمكن ضمان أمن إسرائيل".

وقال المسؤول الروسي، إن موسكو "مهتمة للغاية بعيش إسرائيل والإسرائيليين بأمان"، مضيفا: "هي دولة شريكة لنا منذ فترة طويلة، وكانت روسيا أول من اعترف باستقلال إسرائيل، ويوجد الآن حوالي مليوني مواطن (من أصول روسية) هناك".

من جهة أخرى، اتهم لافروف الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي للسيطرة على الترسانة النووية الروسية، مشيرا إلى أن الحديث عن صراع بين القوى النووية يزيد في الغرب.

وعن الانتخابات في أوكرانيا والتأثير الغربي، أشار لافروف إلى أن الانتخابات "ستساعد في جعل زيلينسكي يتماشى مع مصالح الغرب؛ لأنه يخرج عن نطاق السيطرة بشكل متزايد".

وشدد لافروف على أن بلاده ستحقق أهدافها كلها في "العملية العسكرية في أوكرانيا".