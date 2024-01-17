إسرائيل تعتقل 6 آلاف فلسطيني منذ هجوم حماس

أعلنت مؤسسات حقوقية فلسطينية، الأربعاء، أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 6000 فلسطيني، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما شنت حركة حماس، هجومًا على بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.

وقالت مؤسسات هيئة الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير في بيان مشترك، إن "حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت أكثر من 200.

وبحسب المؤسسات الحقوقية، تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من الأراضي المحتلة، العام 1948"، مضيفة أن "عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال وصلت إلى أكثر من 355 حتى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي".