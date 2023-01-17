وزير: مصر لم تتأثر بالملء الثالث لسد النهضة من جانب إثيوبيا

قال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، إن مصر "لم تتأثر" بالملء الثالث لسد النهضة، إذ إن "ما تم استقطاعه في إثيوبيا، عوّضه فيضان العام الماضي"، الذي شهد أكبر كمية مياه منذ 115 سنة.

وأضاف في جلسة عامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن "الوزارة ليست الجهة الوحيدة المهتمة بالملف"، مؤكدًا "متابعة الوزارة لما يتم في إثيوبيا يوميًا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة من الناحية المائية".

وردًا على حديث النائب مصطفى بكري بشأن بدء الملء الرابع للسد، ومدى تأثير ذلك على حصة مصر من المياه، قال وزير الري: "نطمئنكم على اجتياز المرحلة المقبلة بأقل تأثير على البحيرة، وإدارة الأمر صعبة دون معلومات تأتي لنا من هناك".

وأكد سويلم، "جدية الوزارة في حل المشكلات التي تواجهها بعض الترع على مستوى الجمهورية"، لافتًا إلى أن الوزارة تنفذ أعمال تطهير وصيانة دورية للمصارف في غالبية محافظات الجمهورية.