السيسي يطلب مساعدة أمريكا للضغط على أثيوبيا بشأن سد النهضة

طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، من الولايات المتحدة، المساعدة في الضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، المشروع الكهرمائي الضخم الذي ترى فيه القاهرة تهديدا "وجوديا".

وفي خضم زيارته لواشنطن لحضور القمة الأمريكية - الأفريقية، أثار السيسي ملف سد النهضة الإثيوبي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال السيسي للوزير الأمريكي: "هذه مسألة حيوية ووجودية للغاية بالنسبة لنا. ونشكر الولايات المتحدة على دعمها واهتمامها".

وأضاف أن "التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً يمكن أن يحقّق شيئًا جيدًا وفقًا للمعايير والأعراف الدولية. ولا نطلب أيّ شيء آخر غير ذلك. نحتاج إلى دعمكم في هذا الشأن".