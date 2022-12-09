السيسي والبرهان يؤكدان ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم حول "سد النهضة"
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة.
جاء ذلك خلال لقاء السيسي والبرهان اليوم الجمعة، في العاصمة السعودية الرياض، حسب بيان للرئاسة المصرية، الذي أشار إلى أن اللقاء استعرض أيضًا مجمل العلاقات الثنائية بين مصر والسودان.
ويتواجد الزعيمان المصري والسوداني في السعودية للمشاركة فى القمة العربية الصينية التى تعقد في العاصمة الرياض.
وأكد السيسي والبرهان، التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وشدد السيسي على ثبات موقف مصر من الحفاظ على أمن واستقرار السودان والحرص الدائم على دعم السودان إقليميا ودوليا.
وقد أكد السيسي دعم بلاده جهودَ مجلس السيادة في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في السودان.
وشدد على دعم مصر الاتفاقَ السياسي الإطاري الذي تم توقيعه مؤخراً خلال الشهر الجاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان، باعتباره خطوة مهمة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان ودعم الدولة السودانية لإنجاح العملية السياسية"، حسب البيان المصري.
من جانبه؛ أعرب البرهان عن التقدير الذي يكنه السودان لمصر على المستويين الرسمي والشعبي.
وأشاد البرهان بالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، والدعم المصري من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.
وكان السودان وإثيوبيا قد اتفقا على معالجة قضيتي سد النهضة والحدود بطريقة سلمية، وفقًا للآليات المشتركة بين البلدين.