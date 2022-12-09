السيسي والبرهان يؤكدان ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم حول "سد النهضة"

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي والبرهان اليوم الجمعة، في العاصمة السعودية الرياض، حسب بيان للرئاسة المصرية، الذي أشار إلى أن اللقاء استعرض أيضًا مجمل العلاقات الثنائية بين مصر والسودان.

ويتواجد الزعيمان المصري والسوداني في السعودية للمشاركة فى القمة العربية الصينية التى تعقد في العاصمة الرياض.

وأكد السيسي والبرهان، التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.