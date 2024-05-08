تشاؤم إسرائيلي حيال محادثات هدنة غزة

قال مسؤول إسرائيلي الأربعاء، إنّ إسرائيل لا ترى أي علامة على تحقق انفراجة في المحادثات التي تتوسط فيها مصر بشأن هدنة مع حركة حماس، لكنها تبقي على وفد مفاوضيها متوسطي المستوى في القاهرة حاليًّا.

وأضاف المسؤول، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، زار إسرائيل للاجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبحث تعليق محتمل للعملية الإسرائيلية في رفح بغزة مقابل إطلاق سراح رهائن.