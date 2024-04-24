بعد الضربات الإسرائيلية.. إيران تقلّص وجودها العسكري في سوريا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن إيران قلّصت وجودها العسكري في سوريا، بعد ضربات إسرائيلية استهدفت عددا من قيادييها العسكريين.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، "أخلت القوات الإيرانية مقرّات بدءًا من دمشق وفي جنوبي البلاد، وصولاً إلى حدود الجولان مع إسرائيل، خشية استهدافها مجددًا". مضيفًا، أن مقاتلين من ميليشيا حزب الله وآخرين عراقيين حلّوا مكان القوات الإيرانية في المناطق المذكورة.

وبحسب المرصد السوري، غادرت دفعة من المستشارين الإيرانيين خلال شهر مارس على وقع الضربات الإسرائيلية.