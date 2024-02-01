ضربات إسرائيل تجبر إيران على سحب كبار ضباطها من سوريا

قالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، إن الحرس الثوري الإيراني قلص نشر كبار ضباطه في سوريا بسبب سلسلة من الضربات الإسرائيلية المميتة، وأنه سيعتمد أكثر على ميليشيات متحالفة مع طهران للحفاظ على نفوذه هناك.

ومنذ ديسمبر قتلت الضربات الإسرائيلية أكثر من 6 من أعضاء الحرس الثوري الإيراني بينهم أحد كبار قادة المخابرات.

وقالت المصادر، اليوم الخميس، إنه بينما يطالب المحافظين في طهران بالثأر، فإن قرار إيران سحب كبار الضباط مدفوع جزئيا بحرصها على ألا تنجر إلى صراع يحتدم في أنحاء الشرق الأوسط.