والدا زوجة رئيس الوزراء الإسكتلندي غادرا غزة

وجاء اسما إليزابيث، وماجد النكلة، على قائمة من سيتم إجلاؤهم التي نشرتها هيئة معابر رفح في وقت سابق عبر الانترنت.

وقال يوسف وزوجته نادية النكلة في بيان: "يسعدنا جدًا أن نؤكد أن والدي نادية تمكنا من مغادرة غزة عبر معبر رفح هذا الصباح".

وأضافا: "كانت الأسابيع الأربعة الماضية مثل كابوس لعائلتنا، وعلى الرغم من الارتياح العميق على المستوى الشخصي، نشعر بالحزن إزاء استمرار معاناة سكان غزة".

وقال يوسف (38 عامًا)، في وقت سابق، إن والدي زوجته كانا في زيارة لعائلتهما عندما هاجمت حماس إسرائيل، الشهر الماضي.

وتقصف إسرائيل القطاع، يوميًا، منذ ذلك الحين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني مع تفاقم الأزمة الإنسانية.

وقال لـ "رويترز"، الشهر الماضي، إن الطعام ومياه الشرب ينفدان لدى الزوجين سريعا، ويمكن أن يهلكا إذا لم يتمكنا من المغادرة قريبًا.

ويوسف، الذي يرأس الحكومة المفوضة في إسكتلندا، من السياسيين البريطانيين الذين دعوا إلى وقف إطلاق النار في غزة، أما رئيس الوزراء ريشي سوناك فقد أيد فقط وقف القتال لفترات قصيرة للسماح بدخول المساعدات.