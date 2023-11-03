والدا زوجة رئيس الوزراء الإسكتلندي غادرا غزة
قال رئيس الوزراء الإسكتلندي حمزة يوسف، اليوم الجمعة، إن والدي زوجته تمكنا من مغادرة قطاع غزة، اليوم الجمعة، لينتهي "كابوس" أرق العائلة بعد أن تقطعت بهم السبل في القطاع الفلسطيني المحاصر منذ أن هاجمت حركة حماس إسرائيل، الشهر الماضي.
وتم فتح معبر رفح من غزة إلى مصر أمام عمليات إجلاء محدودة لليوم الثالث، اليوم الجمعة، بموجب اتفاق بوساطة قطر، يهدف إلى السماح لبعض حاملي جوازات السفر الأجنبية، وعائلاتهم، وبعض الجرحى من سكان غزة، بالخروج من القطاع.
وجاء اسما إليزابيث، وماجد النكلة، على قائمة من سيتم إجلاؤهم التي نشرتها هيئة معابر رفح في وقت سابق عبر الانترنت.
وقال يوسف وزوجته نادية النكلة في بيان: "يسعدنا جدًا أن نؤكد أن والدي نادية تمكنا من مغادرة غزة عبر معبر رفح هذا الصباح".
وأضافا: "كانت الأسابيع الأربعة الماضية مثل كابوس لعائلتنا، وعلى الرغم من الارتياح العميق على المستوى الشخصي، نشعر بالحزن إزاء استمرار معاناة سكان غزة".
وقال يوسف (38 عامًا)، في وقت سابق، إن والدي زوجته كانا في زيارة لعائلتهما عندما هاجمت حماس إسرائيل، الشهر الماضي.
وتقصف إسرائيل القطاع، يوميًا، منذ ذلك الحين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني مع تفاقم الأزمة الإنسانية.
وقال لـ "رويترز"، الشهر الماضي، إن الطعام ومياه الشرب ينفدان لدى الزوجين سريعا، ويمكن أن يهلكا إذا لم يتمكنا من المغادرة قريبًا.
ويوسف، الذي يرأس الحكومة المفوضة في إسكتلندا، من السياسيين البريطانيين الذين دعوا إلى وقف إطلاق النار في غزة، أما رئيس الوزراء ريشي سوناك فقد أيد فقط وقف القتال لفترات قصيرة للسماح بدخول المساعدات.
وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة، إن 7 إيطاليين و 3 من أقاربهم الفلسطينيين غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح إلى مصر، مضيفًا أنهم "جميعًا في صحة جيدة".
وذكر تاياني بعد اجتماع للحكومة في روما، أن المواطنين الإيطاليين السبعة يحملون أيضًا الجنسية الفلسطينية. وقال إن العشرة في طريقهم إلى القاهرة.
وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان، إنه بخروج المجموعة التي غادرت اليوم يرتفع عدد الإيطاليين الذين غادروا غزة والفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإيطالية وأقاربهم من الفلسطينيين إلى 17 حتى الآن.
وغادرت مجموعة أولى تضم مواطنين بريطانيين غزة، يوم الأربعاء، وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها ستوفر لهم وسائل النقل إلى مركز استقبال في القاهرة وتساعد في ترتيب السفر في رحلات جوية تجارية.