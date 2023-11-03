نحو ألفي متظاهر في باريس يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة

قالت الشرطة الفرنسية إن نحو ألفي شخص احتشدوا في باريس، مساء أمس الخميس، للمطالبة بإنهاء "المجزرة في غزة"، وبـ"وقف فوري لإطلاق النار".

جاء ذلك خلال تظاهرة سمحت بها السلطات، وخرجت بدعوة من نواب من حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف، وتجمعات سياسية ونقابية.

وتجمع الحشد في ساحة الجمهورية حاملًا أعلامًا ولافتات داعمة للشعب الفلسطيني وسكان غزة، حسب شاهد عيان.

ووفق شرطة باريس، تفرق المتظاهرون الذين بلغ عددهم ألفا شخص في شكل سلمي.

وردد المتظاهرون بأعلى الصوت شعارات مختلفة مؤيدة للفلسطينيين، بينها: "أطفال غزة، أطفال فلسطين، الإنسانية تُقتل"، و"وقف فوري لإطلاق النار، أوقفوا المجزرة في غزة"، و"إسرائيل قاتلة، الرئيس إيمانويل ماكرون متواطئ".