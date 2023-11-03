الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل 4 من جنوده أثناء العمليات العسكرية في قطاع غزة، يوم أمس الخميس، حسب ما أفادت به صحيفة "جيروزليم بوست" العبرية.

وارتفع عدد القتلى منذ بداية الهجوم البري على غزة إلى 23 قتيلًا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، "تطويق" مدينة غزة بعد 6 أيام على بدء توغله البري في القطاع الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري، إن القوات الإسرائيلية "أكملت تطويق مدينة غزة، مركز منظمة حماس الإرهابية".

وبحسب هغاري، فإن "مفهوم وقف إطلاق النار ليس مطروحًا على الطاولة حاليًّا على الإطلاق" في اليوم السابع والعشرين للحرب بين إسرائيل والحركة التي تسيطر على قطاع غزة.

وفي السابع من أكتوبر، شنّت حركة حماس هجومًا غير مسبوق في تاريخ إسرائيل تسللت خلاله إلى مناطق إسرائيلية، وتسبب بمقتل قرابة 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية.

وتردّ إسرائيل من ذلك بقصف مدمر على قطاع غزة، حيث قُتل أكثر من 9 آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم أكثر من 3700 طفل، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.