السودان.. تنسيقية "تقدم" تُجهز أكبر كتلة مدنية لوقف الحرب

قال عضو المكتب التنفيذي والهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، د. علاء عوض، إن المؤتمر التأسيسي لـ"تقدم"، المقرر عقده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا من 26 مايو ولمدة 4 أيام، سيسعى إلى تجهيز أكبر كتلة سياسية مدنية لإيقاف الحرب في السودان.

وأوضح عوض، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن المؤتمر يعمل على عدة جوانب تتعلق بإنهاء الحرب، منها ما تم التوصل إليه في "إعلان نيروبي"، بتحييد قائدي الحركة الشعبية في الشمال، عبد العزيز الحلو، وحركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد نور، عن أي من أطراف الحرب، الأمر الذي ينعكس على توسيع المشاركة داخل "تقدم" من خلال التنسيق مع قوى أخرى.

واعتبر أن ذلك ينسجم مع الهدف الأكبر لـ"تقدم"، وهو جمع أكبر كتلة داعية لإيقاف الحرب، لإنهاء معاناة الشعب السوداني.