الأردن.. "صيد ثمين" يكشف علاقة مهربي المخدرات بجهات إقليمية

تحدثت وسائل إعلام عن ترقب في الأردن للكشف عن "صيد ثمين" من المعلومات حول تفاصيل المواجهة الأمنية المتصاعدة مع عصابات التهريب عبر الحدود مع سوريا.

وتتوالى الأنباء في الأردن منذ أسابيع عن اشتباكات وصفت بـ"الحرب" على الحدود مع سوريا بين السلطات الأمنية وما تصفها هذه السلطات بـ"العصابات المدعومة من قوى إقليمية".

وأعلنت السلطات طوال الأيام الماضية عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات التي حاولت هذه العصابات إدخالها إلى الأردن، إضافة إلى كميات من الأسلحة والذخائر، وسط اشتباكات أدت في واحدة منها إلى مقتل أحد أفراد القوات الأمنية الأردنية.

في المقابل، تمكنت الأجهزة الأمنية الأردنية من اعتقال عدد من المتورطين في محاولات التهريب، وسط حديث متداول إعلاميًّا عن "منجم" من المعلومات التي تمكنت الأجهزة من انتزاعها من هؤلاء المعتقلين حول تفاصيل عمليات التهريب وطبيعة الأشخاص أو الجهات المتورطة فيها.