الأردن في مواجهة تهريب المخدرات من سوريا لأراضيه

تزداد الأحداث على الحدود الأردنية السورية سخونة، مع استمرار واشتداد المواجهات بين الجيش الأردني والعصابات التي نشطت على نحو لافت خلال الفترة الأخيرة في محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة إلى المملكة التي تنظر إلى هذا الأمر بوصفه تهديداً لأمنها الوطني؛ بهدف زعزعة استقرارها.

وفي أبرز وأحدث التطورات، قال مصدر عسكري مسؤول في بيان مساء اليوم السبت، إنه "وبعد اشتباكات مع مجموعات مسلحة من المهربين استمرت منذ ساعات ما قبل فجر اليوم، تم قتل 5 مهربين وإصابة آخر منهم، إضافة إلى إلقاء القبض على 15 آخرين، وضبط 627 ألف حبة كبتاغون و3439 كف حشيش، وسلاح ناري من نوع كلاشنكوف، بالإضافة إلى طرد الآخرين إلى الداخل السوري".

وأضاف المصدر: "لم ينتج عن الاشتباكات أي إصابة بين مرتبات القوات المسلّحة الأردنية"، عازياً ازدياد وتيرة وعدد عمليات التهريب مؤخراً لاستغلال العصابات الظروف الجوية وتشكل الضباب الكثيف، وطبيعة التضاريس الوعرة.

وفجر أمس الجمعة، نفذ الأردن غارتين جويتين على مواقع داخل الأراضي السورية وذلك في إطار ملاحقة مهربي المخدرات، مثلما شن الأمن الأردني قبل ذلك مداهمات في لواء الرويشد جنوبي المملكة، واعتقل عدداً من تجار المخدرات بعضهم على صلة بعصابات التهريب عبر الحدود السورية.

وسبق أن نفذ سلاح الجو الأردني غارة جوية داخل الأراضي السورية أدت إلى مقتل "مرعي الرمثان" أحد أبرز مهربي المخدرات، وذلك قبل نحو 8 أشهر.