غوتيريش يحذر إسرائيل من اجتياح رفح

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إسرائيل من أن أي هجوم على رفح سيكون "خطأ استراتيجيا وكارثة سياسية وكابوسا إنسانيا"، وطالب إسرائيل وحماس بألّا تدّخرا جهدا في إبرام اتفاق هدنة.

وقال غوتيريش للصحفيين، بحسب رويترز: "أنا منزعج ومستاء من تجدد النشاط العسكري في رفح"، وأضاف: "إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم ضار على وجه الخصوص بوضع إنساني أليم بالفعل، لا بد أن يعيدوا فتحهما على الفور".