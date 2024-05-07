غوتيريش يحذر إسرائيل من اجتياح رفح
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إسرائيل من أن أي هجوم على رفح سيكون "خطأ استراتيجيا وكارثة سياسية وكابوسا إنسانيا"، وطالب إسرائيل وحماس بألّا تدّخرا جهدا في إبرام اتفاق هدنة.
وقال غوتيريش للصحفيين، بحسب رويترز: "أنا منزعج ومستاء من تجدد النشاط العسكري في رفح"، وأضاف: "إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم ضار على وجه الخصوص بوضع إنساني أليم بالفعل، لا بد أن يعيدوا فتحهما على الفور".
واعتبر المسؤول الأممي أنه من الضروري السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعيا حكومة إسرائيل إلى "وقف التصعيد".
وقال إن "إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم في الوقت عينه يضرّ بشكل خاص بالحالة الإنسانية البائسة أساسا"، وزاد: "الهجوم على رفح سيعرقل أكثر جهودنا لدعم الشعب في أوضاع إنسانية خانقة في وقت تلوح فيه المجاعة في الأفق".