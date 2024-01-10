بلينكن يزور الضفة ويلتقي الرئيس الفلسطيني
يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، الضفة الغربية المحتلة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وكان بلينكين قد نبّه، أمس الثلاثاء، المسؤولين الإسرائيليين إلى الكلفة "الباهظة" التي يتكبدها المدنيون في قطاع غزة جراء الحرب التي تخوضها الدولة العبرية ضد حماس.
وتأتي الزيارة ضمن جولة جديدة، هي الرابعة له في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول.
وتمحورت الجولة حول تفادي اتساع الحرب إلى جبهات أخرى، ومباحثات عن "اليوم التالي" لما بعد انتهائها، مع الدعوة إلى حماية المدنيين وزيادة المساعدات للقطاع الذي يواجه أزمة إنسانية متعاظمة.
والتقى بلينكن في تل أبيب، أمس الثلاثاء، عددًا من المسؤولين الإسرائيليين، يتقدمهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وقال وزير الخارجية الأمريكي: "ندرك أن مواجهة عدو يتخفى بين السكان المدنيين ويحتمي في المدارس والمستشفيات لإطلاق النار، يجعل الأمور بالغة الصعوبة".
واستدرك، في مؤتمر صحفي، لكن الثمن الذي يدفعه المدنيون يوميًّا (في قطاع غزة)، لا سيما الأطفال، باهظ جدًّا".
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، التابعة لحماس، أن الغارات الإسرائيلية أدت إلى سقوط "أكثر من 70 شهيدًا" ليلة الأربعاء.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن هذا الأسبوع الانتقال إلى مرحلة جديدة تشمل تنفيذ عمليات أكثر استهدافًا في وسط القطاع وجنوبه، حيث يحتشد مئات آلاف النازحين، بعدما تركّزت العمليات مطلع الحرب على شمال القطاع خصوصًا مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.
وقال بلينكن، الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على مبدأ إرسال "بعثة تقييم" أممية لدراسة الوضع في شمال القطاع تمهيدًا لعودة الفلسطينيين النازحين.