بلينكن يزور الضفة ويلتقي الرئيس الفلسطيني

يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، الضفة الغربية المحتلة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان بلينكين قد نبّه، أمس الثلاثاء، المسؤولين الإسرائيليين إلى الكلفة "الباهظة" التي يتكبدها المدنيون في قطاع غزة جراء الحرب التي تخوضها الدولة العبرية ضد حماس.

وتأتي الزيارة ضمن جولة جديدة، هي الرابعة له في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول.

وتمحورت الجولة حول تفادي اتساع الحرب إلى جبهات أخرى، ومباحثات عن "اليوم التالي" لما بعد انتهائها، مع الدعوة إلى حماية المدنيين وزيادة المساعدات للقطاع الذي يواجه أزمة إنسانية متعاظمة.

والتقى بلينكن في تل أبيب، أمس الثلاثاء، عددًا من المسؤولين الإسرائيليين، يتقدمهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.