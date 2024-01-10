بعد موقف بلينكن..سموتيريتش يقدم مقترحاً جديداً لتهجير سكان غزة

وأضاف: "سنواصل القتال بكل ما أوتينا من قوة لتدمير حماس، وسنعمل على السماح بفتح أبواب غزة، من أجل الهجرة الطوعية للاجئين، كما فعل المجتمع الدولي مع اللاجئين من سوريا وأوكرانيا"، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب إنه "يجب السماح للمواطنين الفلسطينيين بالعودة بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، ويجب عدم الضغط عليهم لمغادرة غزة".

وتابع: "أكد لي رئيس الوزراء نتنياهو أنه ليس من سياسة إسرائيل تشجيع الهجرة الطوعية خارج غزة".

وأضاف: "تحتاج إسرائيل إلى اتخاذ خطوات، منها منع عنف المستوطنين، ووقف هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، وإذا كانت إسرائيل تريد من جيرانها العرب أن يتخذوا قرارات صعبة، فيجب على إسرائيل أيضاً أن تتخذ مثل هذه القرارات".